Non è l'Arena, Luigi Di Maio da Massimo Giletti? Tam-tam impazzito: una domanda per demolire il grillino

A Non è l’Arena di stasera, mercoledì 3 novembre su La7 con Massimo Giletti ci sarà una intervista al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Nell’intervista, Giletti parlerà del G20 di Roma e del ruolo chiave dell’Italia nella partita del riscaldamento globale fino all’accordo sul clima. E poi i dettagli del libro dell’ospite Luigi Di Maio: “Un amore chiamato politica”. Il libro ripercorre il tormentato percorso condotto nell’ultimo decennio dal Movimento 5 stelle e da Di Maio, passati dai Vaffa Day anti-casta al governo comunque e con qualsiasi alleato.

"In questi anni queste telefonate le ho sempre fatte io, una alla volta, a tutti. C'è chi piange, chi ti ringrazia, chi urla dalla gioia, chi resta in silenzio, chi ti dice: 'Ma io domani non ci sono per venire al giuramento, si può spostare?'. Così, scrive Dagospia citando un pezzo del libro, il futuro ministro Di Maio ricordava il giorno prima del suo giuramento nel Conte uno. Non è difficile capire chi possa essersene uscito così. Quei giorni, a ridosso del Conte I (il primo governo guidato da Giuseppe Conte e formato in accordo con la Lega ndr), i ministri a Cinque Stelle erano Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro, Barbara Lezzi, Elisabetta Trenta, Danilo Toninelli, Alberto Bonisoli e Giulia Grillo.

Infine tra gli ospiti di stasera da Non è L’Arena, oltre al responsabile della Farnesina anche Piero Chiambretti, Luca Telese, Carla Cantone e Pierpaolo Sileri. Tra gli argomenti che verranno trattati il caso di Trieste, gli interventi dei fondatori del movimento Io Apro. A seguire, il caso De Luca a Salerno.

