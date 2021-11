Striscia la notizia, il prestigioso economista collegato in diretta tv? Chi entra in canottierina: tragico imbarazzo

04 novembre 2021 a

I collegamenti tv da casa riservano sempre delle gustose sorprese. Intercettate, come al solito, da Striscia la notizia su Canale 5. La pandemia, televisivamente parlando, ci ha ormai abituato a imprevisti imbarazzanti: oggetti fuori posto o bizzarri, ingressi inopportuni, apparizioni o gesti compromettenti, alle spalle anche dei più apprezzati, stimati e seriosi commentatori, esperti e opinionisti.

Tutto il mondo è paese, e al sesto posto della classifica I nuovi mostri (che raccoglie come al solito il meglio del peggio della settimana televisiva, anche internazionale) ecco arrivare il povero (si fa per dire) Jacob Funk Kirkegaard, noto analista economico tedesco collaboratore delle più prestigiose istituzioni del settore.

Le boccacce del bimbo dietro l'economista: guarda il video di Striscia la notizia

Collegato con una trasmissione dall'ufficio casalingo, Kirkegaard parla senza mai fermarsi di finanza ed economi globale, ignaro di quello che intanto sta accadendo a pochi centimetri da lui. Alle sue spalle, infatti, i telespettatori possono ammirare un bimbo, presumibilmente il figlioletto, che in occhiali e canottiera si diletta a mettersi in posa, fare avanti e indietro e salutare tutto contento la telecamera e fare pure qualche "boccaccia", proprio come un aspirante Paolini in erba.

"Dietro un grande uomo - commentano dallo studio i conduttori a Striscia parafrasando un celebre motto - c'è sempre un piccolo birbante". E a casa si ride.

