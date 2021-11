Rossano Rubicondi, a Pomeriggio 5 compare il feretro. Barbara D'Urso senza parole: "Difficile continuare"

05 novembre 2021 a

Il dramma di Rossano Rubicondi sconvolge anche Pomeriggio 5. L'ex concorrente dell'Isola dei famosi è morto esattamente una settimana fa, in circostanze non ancora del tutto chiarite. Barbara D'Urso manda in onda i funerali da New York, con l'ultimo saluto degli amici all'italiano che si era rifatto vita e carriera negli Stati Uniti, dove aveva sposato Ivana Trump.

La D'Urso è visibilmente commossa. La seconda parte della trasmissione è infatti tutta dedicata a Rossano, la cui morte sarebbe stata legata a un tumore che lo avrebbe indebolito a tal punto da procurargli un malore fatale in vasca da bagno. Non c'è spazio per il Grande Fratello Vip, con cui Carmelita il venerdì pomeriggio è solita collegarsi in diretta.

Infatti la conduttrice chiede scusa agli inquilini del reality condotto da Alfonso Signorini e ai telespettatori a casa per la scaletta stravolta: "Io vi devo dire la verità… Sono un pochino in difficoltà perché io in genere il venerdì mi occupo con grande piacere del Grande Fratello Vip, ma se dovesse uscire il feretro di Rubicondi sarebbe un po’ complicato andare avanti…".

"So che gli amici del Grande Fratello Vip capiranno", ha proseguito, per poi collegarsi con la casa di Cinecittà per pochi secondi, al termine di Pomeriggio 5. "Mi collego con la porta rossa giusto per salutarti", ha detto ad Ainett Stephens. "Non c’è stato tempo, Ainett. Chiacchiereremo la prossima volta". Sarà stato contento Alex Belli, visto che la D'Urso lo avrebbe "processato" per la sua infelice battuta su Manuel Bortuzzo.

