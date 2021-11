Striscia la Notizia, un terrificante refuso nel titolo: fuori dall'edicola, questa roba

12 novembre 2021 a

Qui Striscia la Notizia, la puntata è quella in onda giovedì 11 novembre ovviamente su Canale 5. Ed ecco che arriva una delle rubriche di Cristiano Militello, in questo caso si tratta di "Striscia il cartellone", tutta dedicata a stranezze, annunci di lavoro surreali e insegne senza senso.

Si parte da una targa automobilistica che, se letta, risulta in un clamoroso "cog***". Dunque saggezza da bar: "La birra costa meno della benzina. Invece di guidare, bevi". A suo modo, come detto, anche relativamente saggio. E ancora, una surreale insegna con gli orari lavorativi: "Dalle 9 alle 15 e dalle 15 alle 19". Già, proprio così, testuali...

Quindi un grottesco annuncio di lavoro: "Si richiede flessibilità oraria per un contratto di lavoro di 30 ore giornaliere che si svolgeranno principalmente alla mattina". Sì, chi lo ha scritto probabilmente alzato il gomito. E via, arriviamo, in Germania, dova fa capolino il kebab "Merdan". Proprio così. Quindi una strepitosa civetta del Giorno, edizione Sondrio, che fuori dall'edicola recita: "Elisoccorso di notte, il sevizio è operativo". Un refuso strepitoso. Infine una serie di torte con errori grotteschi, quali "tanti auguri Giuglia" e "finalmente in penzione". Torte che lasciano il segno...

Striscia, ecco tutti gli sfondoni: il video

