Tu si que vales, Belen Rodriguez insultata dal concorrente: "Invidiosa, masochista". Gelo in studio

Alta tensione a Tu si que vales, il varietà del sabato sera in onda su Canale 5, spettacolo in cui si esibiscono i più strambi dei personaggi che si possono soltanto immaginare. E nell'ultima puntata ha fatto capolino il naturopata Dante De Rosa, protagonista di un lunghissimo intervento, che ad un certo punto Maria De Filippi ha dovuto interrompere.

Ma al di là di quel discorso, fanno discutere e altrettanto rumore alcune delle parole rivolte dal tizio a Belen Rodriguez. Il punto è che la meravigliosa showgirl argentina, insieme a giudici e conduttori, si è sottoposta al "test sui vizi capitali". Ma quando De Rosa le ha rivelato l'esito della sua peculiare analisi, ecco che è calato il gelo in studio.

Già, perché il naturopata ha invitato Belen al centro dello studio. E a quel punto ha spiegato in modo assai bizzarro il suo test: "Belen, ho fatto il test e ti dico....". E Teo Mammucari: "sta di nuovo incinta". Risate in studio. E dopo le risate, però, il gelo. Dante De Rosa si è rivolto a lei ed ha affermato: "Tu sei invidiosa, una persona molto masochista". Belen da par suo ha replicato con ironia. "Insomma, sono una persona orribile". A quel punto, per tagliare corto, è intervenuta la De Filippi: "Direi che siamo arrivati al momento delle votazioni". Già, meglio stendere un velo sul naturopata...

