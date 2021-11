Che Tempo Che Fa, Lady Gaga "usata" da Fazio per lo spot al Ddl Zan: "Gridiamo al disastro"

15 novembre 2021 a

a

a

Ospite di Che Tempo Che Fa Lady Gaga fa lo spot al ddl Zan. Nel salotto di Fabio Fazio su Rai3 la cantante in Italia per l'anteprima del film House of Gucci, ha lanciato un appello alla comunità Lgbt+: "Volevo semplicemente dirvi una cosa: siete i più coraggiosi, siete i più gentili, siete un'ispirazione e che succeda una cosa di questo genere dobbiamo gridare al disastro. Voi dovete invece essere protetti, a tutti i costi, come tutti gli esseri umani che vivono su questa Terra. Io continuerò a scrivere musica per voi, e, cosa più importante, cercherò di lottare per voi".

"Sono gay". Il grillino Spadafora in lacrime, Fabio Fazio spiazzato reagisce così

Il riferimento è ovviamente al disegno di legge contro l'omotransfobia, che in Senato ha visto l'affossamento con tanto di via libera alla tagliola. Il ddl a firma di Alessandro Zan è tornato dunque in commissione, togliendo al Partito democratico di esaminare e approvare gli articoli. Ma la cantautrice dalle origini italiane ha voluto approfittare della sua presenza in tv per dichiarare tutto il suo amore per il Paese: "Io credo che avere coraggio abbia forme diverse, non mi sono mai sentita bella, ma l'arte mi fa sentire bella, la moda, la tua fantasia ti fanno sentire bella".

Spadafora in lacrime davanti a Fazio. Così l'ex ministro rivela il suo segreto: "Una testimonianza di impegno politico" | Video

E infine: "L'Italia è il luogo dove mi sono sentita più bella in assoluto in tutta la mia vita perché in America quando la gente vede qualcuno come me dice che è pazza, ma in Italia in piazza di Spagna le donne sono vestite in modo incredibile, con le loro unghie perfette, i capelli biondi, sono vibranti, belle".

"Una minch***". E si presenta in studio da Fabio Fazio conciata così: una sconcertante Littizzetto in prima serata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.