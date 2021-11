Che tempo che fa, Lady Gaga crolla in lacrime da Fabio Fazio

Francesco Fredella 15 novembre 2021 a

Fabio Fazio fa un vero colpaccio: in studio arriva Lady Gaga, che ha presentato di recente House of Gucci. Il film, girato tra Roma e Milano, resta sicuramente un fiore all’occhiello del 2021. “In Italia forse è stato il momento in cui mi sono sentita in assoluto più bella in tutta la mia vita”, dice Lady Gaga.

Il conduttore racconta alla pop star della bocciatura in Senato del DDL Zan. E lei tuona: “Volevo dire una cosa alla comunità LGBT+ italiana. Siete i più coraggiosi, siete i più gentili, siete un’ispirazione e che succeda una cosa di questo genere dobbiamo gridare al disastro! Voi dovete invece essere protetti a tutti i costi, come tutti gli esseri umani che vivono su questa terra. Io continuerò a scrivere musica per voi e soprattutto, la cosa più importante, continuerò a lottare per voi”. L’argomento, ormai da settimane, divide i fan: la bocciatura del DDL Zan, concepito per punire ogni forma di discriminazione, continua a suscitare polemiche.

“Devo dire davvero grazie a Bradley Cooper. È davvero un regista bravissimo, è stata una persona fantastica con me, un bravissimo attore, mi ha dato un’enorme opportunità con A star is born e con Ally, il mio personaggio, si vede come sono io, un pezzo di me che la gente non aveva mai visto prima (…). L’amicizia tra noi due ha dato una spinta grandissima a quel film”, dice ancora Lady Gaga. "Quando abbiamo girato House of Gucci qui in Italia tutti i giorni mettevo i piedi sulla terra dove sono nati i miei antenati, questa è la terra dei miei genitori, quindi devi lavorare bene, devi metterci il cuore!”. Alla fine dell’intervista Lady Gaga riceve un bellissimo mazzo di fiori da Fazio, ma decide di lasciarlo fuori la porta dell’albergo come omaggio ai fan. Poi parte per l’America, dove continuerà a presentare il film.

