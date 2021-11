Rai, ecco le nomine: Monica Maggioni verso il Tg1, Sangiuliano confermato al Tg2, Sala al Tg3. M5s sconfitto

17 novembre 2021 a

Si sbloccano le nomine Rai. Stando alle prime indiscrezioni Carlo Fuortes, amministratore delegato, avrebbe deciso il nome di Monica Maggioni per il Tg1, Gennaro Sangiuliano confermato al Tg2 e Simona Sala al Tg3 con Mario Orfeo verso la direzione Approfondimento. Ai consiglieri, in vista del Consiglio di amministrazione in programma domani, giovedì 18 novembre, l'ad avrebbe proposto anche Giuseppe Carboni, attuale direttore del Tg1 al posto di Sala alla Gr Radio e Radio Uno. La situazione si sarebbe sbloccata in extremis, dopo un duro scontro tra le forze di maggioranza e proprio nel momento in cui si ipotizzava uno slittamento del CdA.

Confermati, invece, alla Tgr Alessandro Casarin, mentre a Raisport l'indicazione dell'ad è Alessandra De Stefano al posto di Auro Bulbarelli. Come detto, le nomine sono giunte dopo un estenuante tira e molla tra i partiti.

Le maggiori tensioni e malumori - stando a quanto trapela dai piani alti di viale Mazzini e da fonti di governo - sono state registrate nel M5s. L'avvicendamento di Giuseppe Carboni, in quota grillina al Tg 1, è una nuova sconfitta per i pentastellati, che alla fine, come al solito, si sono piegati. Per giunta in favore della Maggioni: si ricordi infatti come nel 2017 il M5s la accusò di aver fatto pagare alla Rai le spese dei viaggi per la presentazione del suo libro. Insomma, i grillini ora se la ritroverebbero al tiggì della rete ammiraglia al posto del loro uomo. Infine, come sempre, il Pd si conferma "campionissimo" nello strappare poltrone: i dem verso la conferma anche di RaiFiction e RaiCinema, da sempre reti e mondi vicini alla sinistra. La Rai, insomma, si trasforma in TelePd.

