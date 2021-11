Uomini e donne, Teresanna e Francesco Monte in studio dopo le corna. Salta tutto, De Filippi spiazzata

19 novembre 2021 a

A Uomini e Donne è tornata in via eccezionale Teresanna Pugliese, invitata da Maria De Filippi in qualità di ospite. Durante la puntata è emerso un retroscena piuttosto particolare, dato che neanche a farlo apposta nello stesso giorno sarebbe dovuto passare in studio Francesco Monte. I trascorsi tra lui e Teresanna sono ben noti all’interno del programma, con lei che sarebbe stata tradita: questo sarebbe il motivo per cui è finita la loro storia.

Oggi la Pugliese - che due edizioni fa ha partecipato anche al Grande Fratello Vip - è felicemente sposata e ha un figlio, quindi difficilmente le sarebbe importato se Monte fosse passato o meno dalla redazione di Uomini e Donne. La rivelazione fatta da Raffaella Mennoia, una delle autrici del programma, ha però lasciato perplessa Maria De Filippi. La quale non ricordava che in studio si verificò uno scontro molto duro tra Francesco e Teresanna, messa dinanzi alla presunta amante.

“Francesco è un bravo ragazzo, un tradimento è una cosa che può capitare”, è intervenuto Gianni Sperti. Le parole dell’opinionista non sono però piaciute alla Pugliese, che le ha commentate ironicamente. “Avoja, certo”. La De Filippi allora le ha chiesto se ha più rivisto o sentito Monte, ma lei ha detto no. E quindi l’incontro Teresanna-Francesco è saltato perché, a detta della Mennoia, lui ha voluto evitare il rischio di incontrare lei, decidendo che non fosse il caso di passare.

