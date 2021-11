Striscia la notizia, "il gestaccio a Barbara D'Urso". Tutto in onda in diretta: cosa succede a Mediaset?

19 novembre 2021 a

Gestaccio in diretta a Pomeriggio 5. A svelarlo è Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci che con Barbara D'Urso ha un rapporto di odio e amore. Dopo che lo storico inviato Jimmy Ghione ha preso di mira Carmelita pubblicando una sua foto "a luci spente", Striscia ripropone il gesto (simpatico) di noia del figlio di Lando Buzzanca.

Collegato da casa sua, ascolta la presentazione in studio della D'Urso e pensando di non essere inquadrato si lamenta con il cameraman con il tipico gesto delle mani a mimare la "pesantezza" dei propri attributi, letteralmente a terra per la lunga attesa. La regia riprende tutto e quando il figlio del grande attore siciliano se ne rende conto prova a rimediare con un sorriso e un saluto rapidissimo alla D'Urso. E Carmelita? Da grande e scafata professionista, non fa una piega: non è dato sapere se con un occhio abbia colto o meno l'irrequietezza del suo ospite, ma il motto "the show must go on", lo spettacolo deve continuare, vale soprattutto in casi come questi.



Il gestaccio di Buzzanca junior alla D'Urso: guarda il video di Striscia la notizia





Che a Mediaset qualcosa in regia non funzioni lo testimonia anche un altro strafalcione avvenuto in settimana, questa volta a Tgcom Economy. In studio il giornalista sta illustrando i dati di borsa e snocciolando numeri e percentuali di crescita e discesa. L'operatore alla telecamera, probabilmente, si appisola e l'inquadratura inizia sinistramente a "scivolare", manando il mezzobusto ai margini del video mentre l'obiettivo arriva a inquadrare il dietro le quinte dello studio. Aiuto.

