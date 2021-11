Verissimo, Stefano D'Orazio morto di Covid: "Neanche nella cassa da morto", la confessione choc della moglie

20 novembre 2021 a

Tiziana Giardoni, moglie di Stefano d’Orazio scomparso da circa un anno fa, è stata ospite di Verissimo in onda su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin. "Quando Stefano è scomparso sono morta insieme a lui” ha dichiarato confidando il suo dolore a Silvia Toffanin. Per la prima volta ha anche spiegato che D’Orazio ha contratto il virus a causa sua. In seguito ad una cena a casa della sua famiglia la sorella è risultata positiva e poi anche il musicista.

“Mio papà, nell’ottobre 2020, aveva sconfitto il cancro dopo sei anni e voleva festeggiare a cena con le sue figlie. Io ero un po’ restia ad andare per la pandemia ma Stefano mi convinse. Mai avrei pensato potesse succedere qualcosa, invece dopo un paio di giorni mia sorella iniziò ad accusare alcuni sintomi. Allora io e Stefano decidemmo di fare subito un tampone che risultò positivo”, ha confessato.

Tiziana Gairdoni ha raccontato che il batterista dei Pooh non aveva nessun sintomo poi una notte gli è salita la febbre, arrivati i soccorsi non le hanno permesso d’andare con lui e da quel momento non lo ha più visto: “Da quel momento in poi non l’ho più sentito e visto, neanche nella cassa da morto... Dopo qualche giorno ha perso anche il padre: “Mio papà se n’è andato venti giorni dopo Stefano. Aveva 74 anni e stava bene. Ho perso gli uomini più importanti della mia vita”, ha rivelato visibilmente commossa.

