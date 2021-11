Verissimo, Gabriele Cirilli scoppia a piangere: "Non me lo perdonerò mai"

22 novembre 2021 a

"Non me lo perdonerò mai". Gabriele Cirilli scoppia a piangere in studio a Verissimo, di fronte a una costernata Silvia Toffanin. Il comico lanciato da Zelig su Canale 5 ricorda il momento più drammatico e doloroso della sua vita, la scomparsa della madre avvenuta 3 anni fa. Il tempo non ha lenito la sofferenza, anzi al contrario la amplifica.

"Un dolore che non puoi descrivere - spiega Cirilli, già visibilmente commosso -. Il mio dolore è stato come una lacerazione. Io purtroppo non l’ho nemmeno vista. Non c’ero in quel momento e questa cosa non me la perdonerò mai. I miei fratelli c’erano ma io no. Secondo me lei è ancora arrabbiata per questo". A nulla serve il sostegno della Toffanin: il pianto di Cirilli è irrefrenabile.

Non sono mancati altri momenti di forte emozione. Per esempio, la "carrambata" della moglie, sempre molto riservata, che dopo un intervento video è entrata direttamente in studio, spiazzando il ìmarito. "Questo è amore. Vuol dire che mi ama", riconosce con un sorriso Cirilli riconoscendo lo sforzo dell'amata. La moglie ne celebra i valori e Gabriele sottolinea: "Non è vero quello che dice. Io con questo lavoro l’ho distrutta". Carriera nella quale la stessa moglie ha avuto una grande parte di merito.

Un esempio? Il personaggio di Crusca, probabilmente il più famoso nel repertorio del comico (che lo porterà in scena anche a Zelig, il 25 novembre), è farina del suo sacco: "L’ha inventata mia moglie". Quando si dice coppia unita e affiatata, si intende proprio questo.

