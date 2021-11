Le Iene, il dramma di Malena: una sosia le ruba identità e tutti i soldi, com'è ridotta la regina dell'hard

24 novembre 2021 a

Continuano gli scherzi delle Iene ai danni dei vip. La trasmissione di Italia 1 ha preso di mira l'attrice hard Malena: le Iene le hanno fatto credere che ci fosse una sosia che si spacciava per lei, incassando i suoi compensi per show ed eventi. Complice dello scherzo ideato da Stefano Corti è Yelena, influencer milanese che assomiglia molto alla famosa pornostar italiana.

Yelena riesce a rubare non solo l'identità di Malena, ma anche la camera d'albergo e l'incasso della serata. Una situazione che manda in crisi la pornostar, almeno fino quando non arriva proprio Stefano Corti a rivelarle che si trattava di uno scherzo. "Tu sei entrata nella mia vita e io ora entro nella tua: io voglio essere te. Ti assomiglio anche". Così Yelen ha affrontato la pornostar che è rimasta attonita da quello che le stava accadendo.

Secondo Yelena, il suo fidanzato Roberto avrebbe consumato un rapporto sessuale con Malena all'accademia di Rocco Siffredi: "Era il mio ragazzo, sei una rovina famiglie, io mi dovevo sposare". Una accusa inventata per creare l'atmosfera giusta per creare le condizioni giuste affinché Malena potesse cascarci in pieno dome vittima dello scherzo degli ideatori del programma di Italia Uno. Tutto ha avuto inizio quando all’aeroporto Malena viene presa dal proprietario del locale dove si deve esibire. Quando arriva in albergo scopre che la stanza è stata data a una ragazza identica a lei. Durante la cena si avvicina un ragazzo, super fan che le chiede scusa per il suo comportamento in piazza a Jesolo “ma io sono scesa ora”. E la situazione precipita durante la serata: la sosia si è presa i soldi per la serata. Ma poi tutto si risolve con un gran sospiro di sollievo per Malena.

