Striscia la Notizia, Damiano dei Maneskin? Ciò che nessuno aveva visto: spunta una foto... pazzesca

26 novembre 2021 a

a

a

Siamo a Striscia la Notizia, dove è il momento dell'appuntamento settimanale con i sosia, ossia con le segnalazioni dei telespettatori che individuano somiglianze più o meno spiccate che riguardano alcuni personaggi famosi. Il tutto viene proposto nella puntata in onda su Canale 5 nella sera di giovedì 25 novembre, dietro al bancone Sergio Friscia e Roberto Lipari, che con la loro voce fuori campo accompagnano il racconto delle somiglianze.

Il primo sosia è quello di Amedeo Goria, "silurato eccellente di questa edizione del Grande Fratello Vip". Il punto è che secondo Striscia "ha un sosia impensabile: l'attore Martin Feldman, l'indimenticato Igor di Frankenstein Junior. Vediamoli nel confronto: stessi occhi a palla. Spostiamo il cappuccio su Amedeo... et voilà: non c'è nessuna differenza. Anche Amedeo Goria ora ha un posto d'onore ne I nuovi mostri", conclude tagliente la voce fuori campo. E, ammettiamolo, la somiglianza è piusttosto spiccata (e non è chiaro quanto gradita).

Dunque la seconda somiglianza, che riguarda quello che il tg satirico di Antonio Ricci definisce il "sex-symbol del momento", ossia Damiano David, il frontman dei Maneskin. "A molti musicofili non è sfuggita una somiglianza con un altro cantante: Shiller, di Kiss me Licia. Osservateli da vicino: stessi occhi languidi e stessa capigliatura fluente. Ma una differenza c'è: Schiller è sempre elegante. Ma Damiano, nonostante il successo planetario, resta sempre... in mutande", concludono da Striscia mostrando alcuni estratti di un concerto della band italiana che sta riscuotendo un enorme, imprevedibile e strepitoso successo globale.

Striscia, i sosia: clicca qui per vedere il servizio

La signora in topless per le campane e il raptus in strada: "Fuori dai cog***i". Caos a Striscia | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.