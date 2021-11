Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani faccia a faccia con la rom: "Altro che stare in tv. Se non fosse in Italia..."

26 novembre 2021 a

Giuseppe Cruciani, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, ha avuto un confronto in studio con Nadia, la rom accusata di aver occupata la casa del signor Ennio Di Lalla a Roma, dopo che l'anziano era uscito per delle visite mediche. Rivolgendosi a un altro rom, in collegamento con la trasmissione, il conduttore de La Zanzara ha fatto notare: "Abbiamo una persona che ci mette la faccia e dice tranquillamente: 'Io se posso occupare, occupo'. E magari ha già occupato".

Poi, parlando con la rom in studio, ha continuato: "Nadia è molto fortunata. Se lei fosse in un altro Paese non sarebbe in uno studio televisivo. Deve essere contenta di essere in Italia perché lei è andata a casa di un signore, l'ha occupata per 25 giorni, poi è uscita solo perché sono arrivati i giornalisti". Secondo Cruciani, infatti, una cosa del genere non sarebbe mai successa altrove: "In un altro Paese avrebbe passato qualche tempo in galera per un'occupazione illegale. L'Italia la lascia libera di fare quello che vuole, lei può occupare una casa, uscire e non andare in galera".

Nadia, che era già stata invitata in passato da Del Debbio, qualche giorno fa si era detta pentita, ma allo stesso tempo aveva confessato di non avere occupato nessuna casa: "Io non ho occupato quell’appartamento, io stavo là dentro, io pulivo da Di Lalla. Dopo un po’ ho parlato con lui, non avevo dove andare, stavo lì e lui mi ha dato le chiavi, ed è andato all’altra casa".

