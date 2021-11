Striscia la notizia, "E ora Bonaccini?". Cos'hanno scoperto nei tg notturni Rai: governatore in imbarazzo

30 novembre 2021 a

Rivoluzione Rai, da gennaio 2022 verranno sospesi tutti i tg notturni. Un cambio epocale, nel nome del risparmio di risorse. E Pinuccio, inviato di Striscia la notizia, dedica alla notizia uno speciale della sua Rai Scoglio 24, la rubrica dedicata a sprechi, magagne e misteri della tv pubblica che spesso ha condizionato gli stessi vertici di viale Mazzini.

"Dopo che è stato tagliato il TgR notturno da Fuertes, su suggerimento nostro, non si è capito più niente. La politica è scesa in campo, da Stefano Bonaccini governatore dell'Emilia Romagna a Michele Emiliano della Puglia. Hanno detto che non si tocca la libertà di informazione territoriale. Tutti preoccupati per le sorti dei lavoratori... Ma ricordiamolo - spiega l'inviato pugliese del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci -, non è che vengono licenziati. Quelli erano straordinari...".

"Abbiamo voluto prendere qualche edizione dei tg notturni di Puglia ed Emilia Romagna e confrontarli con quelli delle 19.30 - spiega sempre Pinuccio -. Sono uguali". Stesse notizie, stesse parole, stessi servizi". Fuortes ha deciso di tagliare le edizioni notturne dal 9 gennaio "per motivi assolutamente editoriali", come spiegato dal nuovo amministratore delegato di viale Mazzini. "Il costo annuale di questi tg notturni - aggiunge Pinuccio - è di 6 milioni di euro. Assai! Ne vale la pena?".

