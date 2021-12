Striscia la Notizia, Lucia Annunziata terrorizza il ministro Speranza: "Come si fa a rispondere a questa roba?"

03 dicembre 2021 a

Una domanda particolarmente contorta rivolta da Lucia Annunziata al ministro Roberto Speranza è il momento clou della rubrica “Visti da voi”, andata in onda nella serata di giovedì 2 dicembre durante Striscia la Notizia. Sergio Friscia e Roberto Lipari hanno fatto ironia sulla giornalista di Rai3 e sul ministro della Salute, apparso spaesato e anche un po’ impaurito di rispondere a una domanda di difficile comprensione.

Spesso ospite di Mezz’ora in più per fare il punto della situazione epidemiologica, Speranza stavolta è stato messo in difficoltà dalla Annunziata, che secondo Striscia la Notizia ha posto “un’incomprensibile domanda/indovinello” sulla variante Omicron. “Abbiamo 133 persone su un volo, complessivamente 600 persone sono arrivate su due voli - ha esordito la giornalista di Rai3 - su 600 voli, cioè 300 passeggeri, in Inghilterra, casi eh… che stanno analizzando. In Italia abbiamo detto che nel Lazio ne abbiamo 133, possiamo aggiornare questi numeri? Insomma, quante sono in questo momento le persone che vengono valutate per Omicron?”.

“Povero Speranza, è terrorizzato all’idea di dover rispondere alla prof Annunziata - è la presa in giro di Striscia la Notizia - per risolvere il problema ci vorrebbe una bella testa. Non ci è riuscito nemmeno un cervello come Speranza, cosa avrà pensato di questa mezz’ora in più spesa a cercare di risolvere il problema matematico della Annunziata?”.

