Storie Italiane, Sabrina Salerno brutalizza la ballerina: "Non so un ca***? Piuttosto dimmi che sono un ce***"

Scatto d'ira di Sabrina Salerno a Storie Italiane. Ospite di Eleonora Daniele Rai 1 nella puntata di oggi venerdì 3 dicembre, la cantante che partecipa all'edizione di quest'anno di Ballando con le stelle insieme a Samuel Peron, ha perso la pazienza con una ballerina presente in studio che l'ha criticata per il suo modo di danzare.

In particolare, riporta Leggo, le viene rimproverato di essere troppo rigida e poco armonica. Una critica che ha fatto imbestialire la Salerno: "In ambito tv ci sono simpatie, ed è naturale ed è umano, ma invito certe persone prima di parlare a guardare i balletti, io sono convinta che certe cose non sono state guardate con una certa attenzione. Io all’inizio ero molto rigida, lo ammetto, ma abbiamo fatto un grande percorso con Samuel. Se uno mi parla solo dell’ultima esibizione senza vedere le altre performance io dico solo di guardare le altre puntate".

Quindi, arrabbiatissima conclude: "Preferisco che mi dica che sono un ce*** piuttosto che mi dica di ca***. Non accetto che mi si dica che ho la schiena dritta alla nona puntata, ma cos’hai visto?".

Sabrina è poi tornata sulla storia della sorella Emanuela che non è stata mai riconosciuta dal padre ma con la quale poi negli anni è riuscita ad avere un rapporto. Peraltro a lei ha dedicato una canzone durante Ballando con le stelle e a Storie Italiane ha spiegato che grazie al programma di Milly Carlucci è riuscita ad aprirsi: "Mi è venuto facile perché mi sono sentita in famiglia. È stato faticoso da un lato ma molto bello dall'altro".

