Striscia la notizia, Vanessa Incontrada crolla: "Questa la tagli". Che imbarazzo: cosa mandano in onda a tradimento

Zelig è tornato su Canale 5 dopo tanti anni di assenza ed è stato accolto con grande calore, soprattutto a livello di ascolti. Probabilmente a Mediaset staranno valutando di riproporre lo storico format condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada anche in futuro, dopo le quattro puntate speciali attualmente inserite nel palinsesto. A Striscia la Notizia non è però passato inosservato un errore di Raul Cremona.

Durante la sua ultima esibizione magica qualcosa è infatti andata storta, con i conduttori che lo hanno fatto notare al pubblico e hanno poi preso in giro il comico. Il quale stava trafficando con una scatola, ma a un certo punto Bisio e Incontrada scoppiano a ridere. “Che scarso”, ha esclamato il conduttore, che ha poi riso di Raul Cremona. “Tre ore di prova solo per quella scatoletta qui - ha aggiunto Bisio - tu sei un cretino, mi hai fatto pure mettere delle scarpe diverse per metterle in quella scatola e non riesci neanche ad aprirla”. “Questa non va in onda, mi rifiuto”, ha provato a fare Raul Cremona.

Inserito nella rubrica “Nuovi Mostri”, l’errore del comico è però in ottima compagnia: nella classifica mostrata nel corso della puntata di Striscia di lunedì 6 dicembre c’erano anche i contendenti di Forum, l’arrabbiatura di Mara Venier, il solito colorito linguaggio di Mara Maionchi e lo scontro Zorzi-Platinette.

