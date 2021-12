Le Iene, Antonella Mosetti a luci rosse: "Sono una porca, cos'ho sulla pat***"

10 dicembre 2021 a

a

a

E' una Antonella Mosetti a luci rosse quella che va in scena a Le Iene. L'ex volo di Non è la Rai che ora ha aperto un canale professionale su OnlyFans per monetizzare le sue foto osè, è stata vittima di uno scherzo de Le Iene che le hanno estorto una confessione molto piccante sulle sue preferenze sessuali. Mentre l'amico Antonello Lauretti la avvisa dell'esistenza di un cliente che, grazie al mercato cinese, potrebbe garantirle grandi opportunità di guadagno, la modella si lascia andare e ammette: "Sono porca, se mi piace un uomo… eh".

La Ferragni sexy? "Ecco cosa mi sono ritrovato a letto": Fedez, la foto-verità sconvolgente: com'è Chiara al risveglio | Video

Quindi l'amico porta la Mosetti a casa sua per incontrare il famoso cliente. "Sei single?", chiede lui. "Sì, da tre anni. Becco tutti fi*** che sembrano grandi, 30, 35 anni, in realtà hanno 20, 22 anni. E dico: 'Ma io con te che ci faccio? Ti do il latte?'". Altra domanda: "Quali sono le richieste hot che ricevi su Onlyfans?". "Posso fare una foto in cui si vede un po' il seno, mutanda, calze a rete. Il capezzolo? In privato. Le foto che mi chiedono tanto sono dei piedi. Quelle con le scritte sulle tette ancora no". Lui le annuncia che dovrà scrivere in cinese sul seno. "Lo faccio", ribatte, "ho fatto i calendari. Sto bigottismo inutile". E quando il manager le chiede dei tatuaggi, per i quali gli asiatici vanno pazzi, lei dice di averne ovunque: "Sulla pat***, luna mandala sulla chiappa, in mezzo al seno ho la scritta Resilienza. Amo', ce li ho studiati".



Antonella Mosetti "da censura" alle Iene: guarda il video





"Perché mi hai toccato il c***o?". Mara Venier palpeggiata in diretta: a microfono spento, cos'è sfuggito a tutti | Video

Infine si passa alla simulazione. "Mettiamo che io sono un utente e ti voglio dare 10mila dollari, me la fai vedere una zi*** in privato, con la faccia però?", chiede lui. "Sì, certo", risponde lei. "Dove ti vuoi spingere?". A questa domanda esplicita la Mosetti dice: "Ho tanta paura, nel senso che io sono porca, non me ne frega un ca***, però ho paura che qualcuno mi fa uno screenshot di un video. Sai quanta gente mi ha detto: 'Ti do 30mila subito, mi mandi un video privato che stai nuda sul letto e ti si vede tutta in video?' Ma io in Italia posso rischiare?". E ancora: "Vado al ristorante, mi arriva il messaggio: 'Se vieni in bagno ti do 1000 euro'. Cioè, hai capito dove arrivano? Amo', nessuno mi prende sul serio. Gli uomini me se vojono tutti chiav*** in tutti i modi. Quello comunico". "Se mi piace faccio proprio… eh! Mi travesto. Cioè se uno mi dice versati lo champagne tutto addosso, avoglia. Ho fatto tutto, tranne le candele, la cera calda, bollente, sui capezzoli. Fa un po’ male, però se ti piace uno lo fai".

Mauro Corona si toglie i pantaloni? "Guarda il Monte Rosa". Roba da censura, la Berlinguer sbianca | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.