Che tempo che fa, Patrick Zaki annuncia il suo prossimo obiettivo: "Tornerei a Bologna domani se potessi"

Patrick Zaki è stato l'ospite d'eccezione della puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai Tre domenica 12 dicembre e condotta da Fabio Fazio. "E' grazie a tutti voi se sono a casa. Adesso sto proprio bene e devo ringraziare tutti voi. Mi sembra di essere in un sogno, sto ancora cercando di capire cosa mi è successo. Sono onorato di essere qui. Per il momento non ho nessun divieto di viaggiare, spero di poter venire in Italia, a Bologna al più presto. Voglio esserci domani. Sono stato tagliato fuori da tutto in questi 22 mesi, il momento più terribile è stato quando mi hanno detto di aspettare al controllo passaporti. È stato uno dei momenti più terribili, spero che non capiti a nessuno. Fino a poche prima che mi rilasciassero era preoccupato, poi mi sono ritrovato fuori, è stata un'emozione incredibile, ancora adesso non ci credo", ha spiegato in collegamento internet dalla sua casa in Egitto.

"Sono stato aiutato dall'amore di tutti, della mia famiglia, dell'Italia, di tutti i miei amici bolognesi. La prima cosa che ho fatto quando sono stato a casa? Una doccia". Fazio gli ha ricordato l'omaggio di Liliana Segre: "E' stato un grandissimo onore essere stato citato da da lei e avrò il grandissimo piacere di incontrarla, è stato di grande ispirazione quello che ha detto di me. Sul processo che mi aspetta tengo le dita incrociate, spero che mi succeda una bella cosa: voglio tornare a Bologna", ha confermato lo studente egiziano.

"Ringrazio la mia professoressa Rita Monticelli, per me è una di famiglia. Essere parte della comunità universitaria di Bologna, che mi ha dimostrato tanto affetto, è stata la forza vitale che mi ha fatto andare avanti ogni giorno. Vorrei davvero completare gli studi lì. Mi sento un bolognese e voglio vivere a Bologna, voglio fare qualcosa per questa città che mi ha sostenuto in questi mesi. E Forza Bologna, voglio andare allo stadio prima possibile", ha poi concluso Zaki con un ciao ciao salutando tutto il pubblico.

