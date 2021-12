Tagadà, lo scoop di Tiziana Panella: Ravanusa, una tragedia annunciata? Il documento choc

13 dicembre 2021 a

L'esplosione della palazzina in via Trilussa a Ravanusa era una tragedia annunciata? Tiziana Panella ha mostrato in diretta a Tagadà su La7 il documento che attesta un alto rischio idromorfologico nel comune siciliano dove è avvenuta la strage che ha ucciso 7 persone. "Questo documento era partito nel 2017 dal comune di Ravanusa e con esso si segnalava quali erano le zone, le strade rispetto alle quali era necessario intervenire perché ad altissimo rischio per problemi del sistema idromorfologico dell'area - ha spiegato la conduttrice -. Tra queste strade c'era via Trilussa".

Fa venire i brividi il fatto che il comune aveva pure iniziato a lavorare per ridurre questi rischi, non partendo però dalla via in cui poi è avvenuta la tragedia: "C'erano 49 persone a rischio - ha continuato la conduttrice del talk -. Forse hanno scelto una strada dove c'erano più persone". Parlando delle cause dell'esplosione, Marco Damilano - in collegamento con la Panella - ha detto: "Sono ancora incerte, dobbiamo aspettare. La manutenzione e la cura sono due parole che non fanno parte del linguaggio della politica. Arriva questa pioggia di miliardi del Pnrr e noi parliamo della messa a terra di quanto arriva. Ma questo deve significare soprattutto la messa in sicurezza dei nostri territori, in particolare quelli che ne hanno più bisogno per il dissesto idrogeologico".

Il direttore de L'Espresso poi ha proseguito: "L'Italia è Ravanusa, non è Roma o Milano, è quella dei piccoli centri. C'è tutta un'Italia minore di cui si parla pochissimo e che non ha una rappresentanza politica di nessun tipo che aspetta una messa in sicurezza. Se una tragedia può servire almeno a questo...ma purtroppo ne abbiamo già viste tante".

