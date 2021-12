Striscia la Notizia, gaffe di Valerio Staffelli: beccato così con "Ilary" Blasi

18 dicembre 2021 a

Una gaffe non andata in onda e che ha visto protagonista Valerio Staffelli. L'inviato di Striscia la Notizia ha raggiunto Ilary Blasi per consegnarle il Tapiro d'oro, peccato però che poco prima Staffelli aveva scambiato la sorella della conduttrice di Canale 5 per Ilary. A mostrare il servizio tagliato, Ezio Greggio nella puntata andata in onda il giorno dopo, il 17 dicembre.

"Sora Ilary, come la va?", dice Staffelli non sapendo che davanti a lui ha la sorella della Blasi. "No, sono Silvia, la sorella", lo frena subito la ragazza mentre l'inviato replica: "Brava". "No davvero", risponde ancora Silvia mentre a quel punto Staffelli è costretto a fare retromarcia: "Lo so".

L'inviato del tg satirico di Antonio Ricci è riuscito a quel punto a trovare la vera Ilary e a consegnarle il tapiro per le parole di Fabrizio Corona a cui la diretta interessata ha replicato: "Penso che a questo punto Fabrizio sia innamorato di me: la verità è che mi ama e mi vuole conquistare, ma dovrebbe farmi una dichiarazione d’amore più carina, magari ci penso…". Il riferimento è alle dichiarazioni fatte dall'ex re dei paparazzi che ha confessato di aver ricevuto in passato da Ilary un book con le sue foto nude.

Qui di seguito l'intero servizio di Striscia la Notizia sulla gaffe di Valerio Staffelli

