Striscia la notizia, Federica Panicucci si sposta la gonna con la mano: visioni proibite a Capodanno

Il piccante fuoco amico di Striscia la notizia su Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino 5, sempre su Canale 5 (stessa rete del tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci) la sera del 31 dicembre è stata protagonista dal palco del Teatro Petruzzelli di Bari di Capodanno in Musica, lo show di San Silvestro di Mediaset. La partita degli ascolti ha visto prevalere la concorrenza di Rai1, con Amaeus che L'anno che verrà che hanno di fatto "doppiato" il Biscione, ma la padrona di casa è risultata apprezzatissima.

In tutti i suoi cambi d'abito, la Panicucci ha messo sempre in mostra un fisico da top model esaltato dai look da gran sera, sempre molto sensuali. Ma Striscia solleva un sospetto più che malizioso, inserendo la conduttrice direttamente al settimo posto della perfida classifica dei Nuovi mostri, con il peggio (e il meglio) della settimana televisiva italiana.



"Proprio come Loredana Lecciso", sottolinea Ezio Greggio, la Panicucci sembra avere un vizietto: sollevare la gonna o scostarla con una mano, per esaltare lo stacco di coscia. "Ma che fa? Sta mantenendo il distanziamento tra la gonna e le gambe? Federica è una femminista atipica, è per il Movimento della Liberazione della... gonna".

