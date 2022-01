C'è posta per te, lite furiosa con la figlia e Angela collassa in studio: da Maria De Filippi la grande paura

08 gennaio 2022 a

Mancano ormai pochi minuti all'attesissimo ritorno di C'è posta per te, lo storico programma di Maria De Filippi, che torna ad occupare da oggi, sabato 8 gennaio, la prima serata di Canale 5. Si tratta, per inciso del più longevo spettacolo della televisione italiana. Ideato dalla stessa De Filippi insieme ad Alberto Silvestri, celebre autore tv scomparso nel 2001, C'è posta per te va in onda da 22 anni. Siamo insomma alla 25esima edizione, il debutto risale al 12 gennaio 2000.

Il format è noto: vengono raccontate storie difficili, familiari o d'amore, di separazioni e incomprensioni o di drammatiche rotture. E così la De Filippi insieme alla redazione del programma prova a far ricucire i rapporti, con inviti in studio che, al termine del racconto della vicenda, possono essere attesi o disattesi, e che possono finire bene, male oppure malissimo.

E così, a poche ore dal ritorno da C'è posta per te, il Corriere.it dedica un approfondimento al programma, con una serie di curiosità che, forse, non saranno note ai più. E tra le ospitate di Alberto Sordi e Diego Armando Maradona, vi è un aneddoto che probabilmente è più curioso di tutti gli altri. Probabilmente, i fan del programma se lo ricorderanno bene. Era il 22 ottobre 2011, quando una delle protagoniste della storia raccontata, la signora Angela, dopo un duro scontro con la figlia Veronica accusò un malore in studio. E insomma, la malcapitata era svenuta. Maria De Filippi intervenne in modo tempestivo per assicurarsi delle condizioni di salute dell'anziana signora, dunque l'invito ad uscire dallo studio per calmarsi e rimettersi, poi il lieto fine e il confronto che riprendeva.

