L'Aria Che Tira, Myrta Merlino fa a pezzi l'ex M5s: "Che anticoncezionali uso? Ecco finita la lista delle follie"

11 gennaio 2022 a

a

a

Myrta Merlino risponde per le rime a Pino Cabras. Ospite in collegamento con L'Aria Che Tira il deputato, eletto con il Movimento 5 Stelle e oggi componente del Gruppo Misto, in risposta alla domanda della conduttrice se fosse o meno vaccinato, ha detto: "Esiste la privacy, lei mi dica che tipo di anticoncezionali usa".

"Commesse milionarie agli amici del Pd". Una bomba da FdI: mascherine, il gioco sporco a sinistra. Forse... | Video

Una frase infelice, su cui la Merlino ha comunque deciso di sorvolare, ma non senza zittire il suo interlocutore: "Ma che c'entra! Che gliene frega a lei degli anticoncezionali che uso io, in che modo i miei anticoncezionali impattano sulla vita degli altri cittadini. Ma veramente?". E ancora: "Mi era già successo con Mattei, che mi aveva chiesto se facessi ricorso alla chirurgia estetica, con lei siamo passati agli anticoncezionali, aspetto qualcuno che mi chieda che assorbenti uso e abbiamo finito la lista delle follie. Ma va bene così".

"Draghi ha mentito all'Italia. E lei pure". Pandemia, Donzelli asfalta la piddina Malpezzi: un silenzio di tomba | Video

La conduttrice ha infatti proseguito la puntata senza dare troppo peso alle parole dell'ex grillino. Diverso invece l'atteggiamento di Vittorio Feltri: "Se vuole sapere, le dico la marca dei preservativi che uso", è intervenuto scatenando l'ironia dei presenti. Ma non è tutto, perché il direttore di Libero ha anche detto di non avere niente contro chi non si vaccina, ma di volerlo sottoporre "obbligatoriamente a una cura psichiatrica".

"Ho registrato quello che hai detto". La Russa, scacco matto a Myrta Merlino: una bomba su Mario Draghi | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.