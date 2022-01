Striscia la Notizia, figuraccia del sottosegretario alla Salute in tv: come risponde sul decreto-Covid

12 gennaio 2022 a

a

a

A Striscia la notizia, nella puntata dell'11 gennaio, va in onda lo psicodramma politico che si è consumato a Omnibus su La7. La conduttrice chiede chiarimenti sul nuovo decreto Covid e in particolare sulle sanzioni per chi non rispetta l'obbligo vaccinale al sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che però sembra del tutto impreparato. Una figuraccia diventata virale sui social e "che merita la ben nota esternazione del maestro Emilio Fede", commentano a Striscia.

"Due o tre volte al giorno". Cartabianca a luci rosse, Corona fa sbiancare la Berlinguer | Video

E oggettivamente Costa non ne esce bene. La giornalista Roberta Villa, in collegamento, resta sconvolta dalla totale impreparazione del sottosegretario alla Salute. Il quale dice che deve consultare le norme, appena varate, per sapere se la multa da 100 euro per chi non si vaccina è una tantum oppure c'è la reiterazione: "Potrebbero esserci delle novità riguardo alla reiterazione della multa, in questo caso dovremmo leggere attentamente il decreto".



Qui il video di Striscia

Striscia e le mascherine FFP2 irregolari: come riconoscere quelle tarocche (e pericolose) | Video

Quindi Roberta Villa lo incalza: "Lei non sa? C'è la reiterazione o no?". Il sottosegretario Costa è in evidente difficoltà. Balbetta e ammette che non sa rispondere: "Devo verificarlo". Ma la Villa lo affonda: "Non è possibile che lei non sappia che cosa ha deciso non è una cosa da poco non sapere sulla reiterazione. Io non ce l'ho con lei però le cose si devono sapere. L'impressione che si dà ai cittadini non è un'immagine rassicurante". E Costa si ammutolisce.

Botte e minacce, "rischia grosso". Ezio Greggio, una bruttissima verità dietro le quinte di Striscia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.