Oggi è un altro giorno, Myrta Merlino sfiora le lacrime: "Non devo dimostrare niente"

Myrta Merlino, ospite di “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone e in onda su RaiUno, ha parlato del suo amore per il marito Marco Tardelli. "Innamorarsi in età adulta è un regalo. È un uomo speciale, non tanto per quanto ha fatto sul campo con la squadra che ha riacceso l’entusiasmo in un paese, ma perché Marco è tutto vero. Trovare un uomo che a 60 anni continua a credere nell’amore, nei sentimenti, negli altri, a rispettarli profondamente, lo trovo umanamente una persona molto speciale", ha rivelato la Merlino.

Marco Tardelli è poi apparso un video, con una dedica d'amore per Myrta: "Devo dire che incontrarlo per me è stato un grande regalo della vita. Da adulti si prova un amore più risolto, non devi dimostrare niente e hai bisogno di meno conferme. Ti mostri finalmente come sei. Con lui mi sono disarmata, non ho corazze, non mi aspetto mai nulla di brutto e questo fa sì che sia sempre me stessa. In amore bisogna rischiare tutto pensando di non rischiare niente", ha confessato la Merlino alla conduttrice.

