Don Matteo, Giancarlo Magalli nel cast? Il fesso lo sfotte, lui lo demolisce: una risposta da incorniciare

"Inizia per me una nuova avventura". Giancarlo Magalli ha fatto sapere ai suoi fan che presto entrerà a far parte del cast di Don Matteo, la nota fiction di Rai 1. Interpreterà il ruolo di un vescovo amico e confidente del nuovo sacerdote, ovvero Raoul Bova, che prenderà il posto di Terence Hill nella nuova stagione. "Un'altra di quelle cose che rendono il mio lavoro sempre nuovo (almeno da qualche tempo) e sempre entusiasmante. Inizio le riprese della nuova serie di Don Matteo. Il mio personaggio è molto bello, saggio ed umano, e spero di interpretarlo bene", ha scritto sui social.

Magalli, 75 anni il prossimo luglio, ha fatto sapere pure che nei prossimi mesi potrebbe tornare il suo quiz in onda su Rai 2, Una parola di troppo: "La seconda serie sarebbe prevista in primavera, se ci saranno i fondi nel nuovo budget". Il suo annuncio ha innescato una lunga serie di commenti. Non tutti positivi, però. Qualcuno lo ha provocato, scrivendo: "Quando vai in pensione?".

A stretto giro è arrivata anche la risposta del conduttore: "Ci andrai prima tu, rassegnati". Il botta e risposta ha fatto parecchio discutere su Facebook, scatenando le repliche anche da parte dei fan di Magalli.

