Striscia la Notizia, figuraccia del ministro Bianchi: e Fabio Fazio... doppia vergogna su Rai 3

Striscia la notizia torna sulla questione delle mascherine Ffp2 per i bambini nella puntata andata in onda il 17 gennaio su Canale 5. Secondo la normativa vigente, in Italia i bambini sopra i 6 anni dovrebbero indossare - in determinate occasioni - la mascherina Ffp2, per esempio quando salgono sui mezzi pubblici - dove è obbligatoria - o a scuola - dove però è al momento soltanto consigliata.

Peccato però che questo tipo di mascherina certificata per bambini non esiste, come già dimostrato da Striscia la notizia. Eppure domenica sera a Che Tempo Che Fa su Rai tre il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi alla domanda del conduttore Fabio Fazio sull’esistenza delle mascherine Ffp2 per bambini abbia tergiversato.

Moreno Morello approfondisce la questione. Risentiamo il ministro che dice: "Ho scelto di calmierare il prezzo delle mascherine", a 0,75 euro. Ma non è così, non per i bambini al momento. Insomma, Patrizio Bianchi non ha risposto alla questione principale: le mascherine per bambini non esistono. Ma il conduttore Fabio Fazio assolve il ministro dall'omissione.

