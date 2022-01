L'eredità, Flavio Insinna travolto: "Sara raccomandatissima, chi c'è dietro la campionessa"

18 gennaio 2022 a

Un impressionante "muro dei sospetti" a L'Eredità. Su Twitter i telespettatori che stanno seguendo in tempo reale il quiz show preserale di Raiuno condotto da Flavio Insinna dubitano di Sara, la campionessa "raccomandata". La tesi complottasti domina il "feed" dei commenti sui social, e si va dalle frasi ironiche a quelle decisamente più pesanti. Ecco di seguito una rapida e non certo esaustiva rassegna di quello che pensano gli "ereditiers". E i maliziosi e perfidi riferimenti ora a Insinna, ora agli autori della Rai o addirittura a fantomatici "poteri forti dietro le quinte" si sprecano tra il serio e il faceto.

"Autori proprio sfacciati, Sara... raccomandatissima". "Mi è sconosciuto il motivo per il quale Sara è sempre favorita". "Sara brava per carità ma molto benvoluta". "Che schifo, era na bella trasmissione". "A me queste sfide mi stanno veramente facendo uscire fuori di senno!!! Ma cambiare e mettere un duello più equo e meno impari?? Ma la voce del popolo non è importante in una democrazia???".

"Magari sfide più eque ci farebbero divertire un po' di più e senza sospetti". "Solita vergogna! Sara va avanti solo perché aiutata sfacciatamente!". "Le domande di Sara erano facili in maniera imbarazzante". "Sara ignorante ed aiutata sfacciatamente! Maurizio molto più bravo, ma penalizzato con domande molto più difficili". Per la cronaca, tutto questo nel corso del Triello, prima ancora di sapere chi sarebbe andato alla Ghigliottina finale.

