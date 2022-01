C'è posta per te, De Filippi umilia Luigi: "Sai cosa significa essere padre?". Poi 5 minuti di blackout, roba mai vista

23 gennaio 2022 a

Un caso a C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi del sabato serra in onda su Canale 5, dove sabato 22 gennaio in studio si è presentata Carmen, 19 anni, insieme al fidanzato Valentino. Dunque, la chiamata in causa del padre di lei, Luigi, arrivato in studio con Nunzia, la sua compagna. Il punto è che da tre anni Carmen e Luigi non si parlano. A far aumentare la distanza una battaglia legale: Luigi da anni non paga gli alimenti alle prime due figlie in quanto avrebbe problemi economici. Ne è seguita la denuncia contro di lui dell'ex moglie.

Carmen esordisce ricordando: "Ciao papà è da tre anni che non abbiamo un rapporto". Insomma, tenta di recuperare il rapporto, ma papà scuote il capo, come a disapprovare quelle parole. Valentino, fidanzatino di Carmen, ha raccontato che Luigi avrebbe persino voluto che sua figlia togliesse il suo cognome. Una vicenda a tratti drammaticamente surreale. Il tutto affrontato in napoletano stretto, tanto che spesso non si capiva nulla.

Dopo lunghe discussioni, la De Filippi ha provato a spiegare a Luigi che, in quanto padre, avrebbe dovuto capire che per una ragazza giovane come Carmen sarebbe stato difficile non fare errori. "Però hanno fatto un torto a me", ha ribadito l'uomo. E su Twitter si è scatenata una tempesta di commenti contro di lui. Dunque, la decisione di chiudere la busta. E la De Filippi, a quel punto, non si è trattenuta: "Vuoi metterti sullo stesso piano dei figli, pur avendo un’età diversa? Essere genitori comporta delle responsabilità, non ci si può mettere sullo stesso piano dei figli. Quando dico che Carmen è piccola, lo dico che è piccola nei confronti di suo padre, è ancora tanto figlia. Capisci". Parole accolte da un clamoroso applauso.

Poi, il colpo di scena. "Prenditi cinque minuti, con Nunzia, in privato, senza microfono", ha affermato la De Filippi. E così la coppia ha lasciato lo studio, raggiunta dalla De Filippi, che per cinque minuti ha lasciato la trasmissione in totale silenzio, blackout. Al ritorno, ecco che Luigi, seppur titubante, ha aperto la busta. Poi un abbraccio alla figlia, non molto caloroso, comunque meglio di niente. In ogni caso, dai social, continuavano a piovere critiche.

