C'è posta per te, Andrea resta paralizzato prima del matrimonio. E Stefania... Strazio dalla De Filippi, finale pazzesco

Attimi di grande commozione a C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 22 gennaio. In studio si racconta la storia di Andrea, che vuole are un regalo alla moglie Stefania. Andrea, dopo un incidente in bicicletta avvenuto nel marzo del 2019, ha visto la sua vita stravolta.

"Quando sono caduto mi sono reso conto di quello che era successo, mi sono sentito di gomma, mi sono toccato le gambe e non le ho sentite più. In ospedale mia moglie mi ha detto: Non ti preoccupare amore, tanto a casa c'è l'ascensore. Poco tempo dopo ci siamo sposati. Stefania non ha avuto paura di niente, ma le è cambiato il marito", ha spiegato Andrea, che da quel giorno non può più camminare.

"Oggi voglio dire un grazie immenso per tutto quello che fai", ha spiegato Andrea con la sua busta, commuovendo il pubblico. "Non devi", ha risposto la moglie. "Due anni fa - ha aggiunto Andrea - quando mi sono fatto male è davvero cambiato tutto. Tu però non sei cambiata. Sei una donna speciale. Ti amo tanto. Vorrei ricambiare con un regalo che ti invidieranno le amiche. Sono sicuro che lui potrà darti un sorriso".

E dunque eccoci alla sorpresa, ossia Luca Argentero, seguitissimo e amatissimo da Stefania. L'attore ha abbracciato a lungo la donna e le ha portato un portafortuna. "La sorpresa è riuscita. Tutte le volte che vengo qui è un piacere perché so che sarò testimone di qualcosa di speciale. Non mi era mai successo di essere travolto da un'onda di amore così. Mi ha colpito come continuate a guardarvi. Dovevo essere una sorpresa per te, ma sono rimasto colpito dalla lettera di Andrea. L'amore quando c'è è fluido", ha commentato. Il regalo? Un viaggio di nozze.

