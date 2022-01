Non è l'arena, Massimo Giletti contro De Luca: "Guardate, ma come si fa?". Posti letto in terapia intensiva, la "furbata"?

27 gennaio 2022 a

Sul Covid molto non torna. Non solo sul numero dei "veri" morti, deceduti "per" e non "con" il virus. Massimo Giletti, a Non è l'arena su La7, affronta il tema spinoso dell'aumento di posti letto in terapia intensiva, uno dei dati chiave per scongiurare il passaggio in zona arancione o rossa delle regioni. Le conseguenze impattano sul settore sanitario, ma soprattutto sul comparto economico e produttivo, visto gli ovvi effetti su consumi e Prodotto interno lordo.

"Guardate i numeri della regione Campania. A parte il balletto su 'attivabili' e 'attivati', si parla di posti letto 'disponibili'. Il 1 gennaio 2022 erano 656, l'11 gennaio 699, il 18 gennaio 782, il 25 gennaio 812", sono i dati che Giletti snocciola citando Repubblica, un giornale dunque non proprio "nemico" del governatore campano Vincenzo De Luca, ras del Pd nel Mezzogiorno.

"Ma come si fa?", chiede sconcertato Giletti. "Nell'arco di neanche 25 giorni c'è stato un aumento di 156 unità. Allora, io capisco che Napoli è terra di San Gennaro e i miracoli si fanno, ma ho la sensazione che chiudendo tutti gli altri reparti e non facendo più interventi e ricoveri nelle terapie intensive, forse li recuperano così...", è il sospetto del padrone di casa. "Stiamo vivendo alla giornata e stiamo vivendo alla furbata", chiosa Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it. Il problema è che i posti letto si trovano, ma manca il personale. "Francamente allora sono posti letto solo sulla carta", conclude Giletti.

