Che Tempo Che Fa, Papa Francesco ospite di Fabio Fazio: solo qualche mese fa... una coincidenza?

"Sua Santità Papa Francesco domenica a Che Tempo Che Fa". Con questo lancio il programma di Rai 3 presenta il super ospite della prossima puntata condotta da Fabio Fazio. Bergoglio, infatti, concederà un'intervista al volto Rai nella serata di domenica 6 febbraio.

Proprio il capo della Santa Sede, in un'intervista a Repubblica, aveva citato il conduttore di Viale Mazzini: "La consolazione adesso deve essere impegno di tutti. In questo senso mi ha molto colpito l’articolo scritto da Fabio Fazio sulle cose che sta imparando da questi giorni. Ha ragione ad esempio quando dice: ‘È diventato evidente che chi non paga le tasse non commette solo un reato ma un delitto: se mancano posti letto e respiratori è anche colpa sua’. Questa cosa mi ha molto colpito".

Immediata la replica di Fazio, che a sua volta aveva ringraziato il Pontefice: "Sono travolto dall'emozione - erano state le sue parole arrivate direttamente su Twitter, dove anche Papa Francesco è molto attivo -. Dovrò cercare di meritarmi questo onore e questa responsabilità. Al di là delle parole che mi riguardano, Papa Francesco ha invitato tutti noi a non sprecare questo tempo difficile ma ad adoperarlo per guardare in noi stessi e rinnovarci".

