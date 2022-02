La vita in diretta, si parla di Amadeus? Crollo emotivo della moglie Giovanna: in lacrime davanti a Matano

08 febbraio 2022 a

Crollo emotivo per la moglie di Amadeus ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, su Rai uno, nella puntata del 7 febbraio. Giovanna Civitillo, dopo il grande successo del marito in questa edizione appena chiusa del Festival di Sanremo, si è lasciata andare ed è scoppiata a piangere. Tutto è partito da un servizio lanciato dal conduttore in cui di fatto si faceva l'elogio del marito. Finita la clip, la regia ha inquadrato la moglie di Amadeus. Ed è stato lì che sul suo volto sono apparse le lacrime.

"Ho visto che ti è scappata una lacrimuccia", ha subito osservato Matano che quindi ha chiesto alla Civitillo per quale motivo si fosse così tanto emozionata. E Giovanna, con la voce ancora rotta dal pianto ha risposto: "È che sono orgogliosa… Se lo merita, è proprio bravo". E a quel punto il conduttore non ha potuto fare altro che sorriderle. Anche Anna Pettinelli, ospite in studio, ha osservato quanto fosse "una cosa bella" questo pianto commosso.

Matano ha di fatto celebrato l'impresa di Amadeus a Sanremo e ha ricordato come in "tutte le carriere ci sono momenti di luce e ombra”. Il conduttore ha aggiunto che la Civitillo, sapendo della fatica e dei periodi difficili vissuti dal marito, conosce meglio di chiunque altro cosa si nasconda dietro il suo successo.

