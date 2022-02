L'Eredità, "Tognone": colpaccio clamoroso di Andrea, Flavio Insinna senza parole

09 febbraio 2022 a

Altro giro, altra puntata de L'Eredità e altra ghigliottina. Siamo nel regno di Flavio Insinna, il seguitissimo quiz pre-serale in onda su Rai 1, dove nella puntata di martedì 8 febbraio a qualificarsi al gioco finale è stato Andrea. Al Triello, il novello campione, si è sbarazzato di Enrico ed Eleonora.

Dunque, una volta arrivato al gioco finale, Andrea si è trovato di fronte alle seguenti parole-indizio: somma, libro, dono, cuore e università. Inizialmente, il campione giocava per la bellezza di 210mila euro, che però dopo una nutrita serie di tagli sono calati a 13.125 euro. Peccato, però, che la risposta corretta fosse "sapienza". E Andrea, come avrete compreso, non la ha azzeccata.

Notevole però una risposta fornita da Andrea proprio al Triello, dove come detto ha sconfitto Enrico, campione uscente, ed Eleonora. Il quesito recitava: "Chi di loro è il papà di Minnie, la fidanzata di Topolino?". La risposta esatta era Tognone, e questa sì, Andrea la azzeccata. Per la ghigliottina avrà l'occasione per riprovarci giù questa sera...

