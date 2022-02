L'Eredità, la prof sbaglia canzone e Flavio Insinna commenta così: "Un capolavoro", gaffe sconcertante

08 febbraio 2022 a

Scivolone a L'Eredità. Nella puntata di lunedì 7 febbraio andata in onda su Rai 1 a incappare nella gaffe è proprio colei che dovrebbe "insegnare": la professoressa del programma condotto da Flavio Insinna. Roberta Morise, infatti, è stata interpellata dal conduttore nel gioco delle "Quattro date". Qui una delle domande è stata sull'anno in cui uscì Il nostro concerto, la canzone di Umberto Bindi. Davanti le opzioni: 1960, 1970, 1995, 2015. La concorrente ha però sbagliando, rispondendo 1995.

A indovinare è stato lo sfidante, che a quel punto ha dato la risposta esatta, ossia 1960. Così Insinna ha chiesto alla professoressa di omaggiare il brano: "Robi, ci fai questo regalo?", invitando chiaramente la collaboratrice a intonare la canzone. E lei non ha esitato a cantare: "La festa è appena cominciata, è già finita, il cielo non è più con noi...".

Peccato però che la canzone fosse sbagliata. Quella intonata dalla Morise altro non è che Canzone per te, il brano di Sergio Endrigo (vincitore a Sanremo nel 1968). Oltre alla professoressa, a non accorgersi dell'errore nemmeno Insinna che ha tirato dritto: "Eh, sì, un capolavoro del grande Umberto Bindi..." Ben più attenti i telespettatori a cui la gaffe non è affatto passata inosservata.

