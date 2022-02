Uomini e Donne, Maria De Filippi contro l'anziana dama Pinuccia: "Pensa ai tuoi problemi"

15 febbraio 2022 a

Anche a una certa età si può pensare alle telecamere. È forse il caso di Pinuccia Della Giovanna, che nelle ultime puntate di Uomini e Donne ha fatto piuttosto rumore per la storia che l’ha riguardata: la dama del Trono Over era stata costretta a scendere da un treno perché non in regola con il Green Pass, non avendo fatto la terza dose perché impegnata con le varie registrazioni.

In quell’occasione Maria De Filippi aveva fatto notare a Pinuccia che è molto più importante il vaccino della trasmissione. Poi dopo la puntata c’è stata una lite tra la dama e Alessandro, con il 91enne che le ha ribadito che avrebbe dovuto fare la terza dose anziché preoccuparsi innanzitutto di essere presente in studio per le varie registrazioni. Siccome l’anziano cavaliere non ha voluto confrontarsi in studio con Pinuccia, la De Filippi gli ha proposto di farlo dietro le quinte, a telecamere spente.

Il problema però è che la dama non ha voluto farlo, preferendo parlare davanti a tutti. E allora Maria le ha riservato una stoccata: “Dovrebbe essere prioritario risolvere i propri problemi che quello che passa in televisione”. Che la dama, nonostante l’età, sia più interessata alle telecamere che al vero scopo del programma? Il sospetto avanza anche in rete dopo le parole della De Filippi.

