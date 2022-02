CartaBianca, Mauro Corona sconcerta Bianca Berlinguer: "Ecco il Poiana", con chi si presenta in collegamento

16 febbraio 2022 a

Risate in studio su Rai 3. A CartaBianca la conduttrice Bianca Berlinguer si lascia andare a un siparietto divertente con Mauro Corona. L'alpinista, ospite fisso del programma, si presenta infatti in collegamento con l'amico Poiana. L'uomo imita il verso degli uccelli, ricevendo i complimenti della Berlinguer: "Posso applaudire solo io perché non c'è nessuno, ma bravissimo".

Non è la prima volta che lo scrittore porta l'amico in tv. Era già successo anni addietro quando "Il Poiana" aveva raccontato di aver vissuto per anni tra i boschi e di aver imparato a imitare il merlo, il fringuello, l’usignolo e l’allodola. Chiusa la parentesi più leggera, Corona commenta le uscite di Matteo Salvini e Giorgia Meloni sul vaccino.

E, in particolare, sulla somministrazione del siero anti-Covid alle loro due figlie: "Meloni e Salvini hanno detto che non vaccineranno le loro figlie? Possono fare quello che vogliono con le loro famiglie ma questo è un messaggio che non andava dato. Non era opportuno. Loro non sono gente qualunque, vengono ascoltati". Ma lo scrittore ne ha anche per chi ha pubblicato il privato sfogo di Tiziano Renzi: "Questa volta sto dalla parte di Matteo Renzi - tuona sulla vicenda che ha visto la missiva agli atti del processo per bancarotta in corso a Firenze che vede tra gli imputati i genitori dell'ex premier -. Come si fa a pubblicare una lettera privata del padre? Cosa c’entra con le indagini? Queste sono autentiche mascalzonate. Fango su fango".

