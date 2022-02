L'aria che tira, Myrta Merlino gela il renziano Nobili: "L'avete preso per il c***o"

16 febbraio 2022 a

Simpatico siparietto, a L'Aria che Tira in onda su La7 condotto da Myrta Merlino, tra Luciano Nobili, Marco Damilano e la stessa conduttrice Il deputato di Italia Viva canta 'Ciao ciao', la canzone della Rappresentante di Lista in gara all'ultimo festival di Sanremo. La conduttrice la prende a ridere e chiede a Nobili: "Ha fatto il dopo Festival della Leopolda, a Propaganda Live lo avete preso per il...?", chiede rivolgendosi anche a Marco Damilano, uno dei protagonisti del programma di Diego Bianchi, sempre in onda su La7.

Il direttore dell'Espresso, dopo la sollecitazione della Merlino, su come nel programma di Zoro abbiano reagito all'esperienza di Nobili nel Dopofestival, trasmesso da Radio Leopolda (la radio di Italia Viva), commenta con un laconico: "Lasciamo perdere...", scatenando ancora l'ilarità della Merlino.

Inoltre, sempre Damilano, ha ricevuto anche il commento bonario dello stesso Nobili: "A Propaganda possono fare quello che vogliono". Terminato il siparietto si è così tornato a parlare degli attuali temi politici.

