Striscia la Notizia, Iva Zanicchi e le sconcertanti confessioni hard: "Cinque uccelli", "Mi sono sentita un po' tro***"

Tra le donne del momento c'è Iva Zanicchi, la mitica aquila di Ligonchio e protagonista a Sanremo. E Iva finisce le mirino di Striscia la Notizia, nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì 16 febbraio. Già, la Zanicchi è infatti - suo malgrado - la protagonista della celebre rubrica Fatti e Rifatti, quella dedicata a ritocchi e ritocchini dei vip.

Si parte dalla canzone portata all'Ariston: "Vuole sempre sapere cosa c'è sotto", afferma la voce fuori campo di Ezio Greggio riferendosi al siparietto sul palco con Drusilla Foer. Dunque avanti con imbarazzanti momenti televisivi che hanno costellato la parabola della Zanicchi: ecco Luca Laurenti e anche il tour in Svizzera, dove parlando di "troika" la Zanicchi si scatena. "Io mi sono sentita un po' tro...". E ancora, eccola parlare di "cinque uccelli", "si alza tutto tranne quello che si dovrebbe alzare".

Poi la confessione sulla nipotina: "Mi aveva detto: non riesco a immaginarti mentre fai sesso con Fausto. Le ho risposto che non riesco neanche a ricordarmelo". Fausto, per inciso, è il marito della Zanicchi.

Poi, inesorabile, ecco arrivare il verdetto dello scanner test. "Viso e naso hanno destato qualche sospetto", spiegano da Striscia individuando i due ritocchini, mettendo a confronto alcune foto del prima e del dopo. "Pare infatti che si sia fatta anche qualche punturina rigenerante per sembrare giovane...", concludono sornioni da Striscia la Notizia.

