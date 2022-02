Uomini e Donne, la bomba di Matteo: "Ho fatto cercare l'audio...". Spy-story, un caso clamoroso da Maria De Filippi?

Francesco Fredella 17 febbraio 2022 a

a

a

Matteo Ranieri a Uomini e Donne e Sophie Codegoni al Gf Vip, ma di loro si parla a distanza. Intanto, in Rete corrono le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi, giovedì 17 febbraio, su Canale 5. In studio da Maria De Filippi, a quanto pare, accade di tutto perché non c’era stata una chiara frecciata nei confronti della concorrente del Grande Fratello Vip 6. Il tronista non si è lasciando andare a commenti di ogni tipo ed ha preferito mantenere la sua posizione, un aplomb anglosassone.

Uomini e Donne, brutta caduta per Camilla e Luca corre in aiuto: che tonfo, panico in studio

Nessuna spiegazione pubblica da parte di Matteo, che ha deciso di seguire la linea del silenzio tenendosi sempre alla larga da qualsiasi tipo di spiegazione pubblica, ma Armando Incarnato ha attaccato. Come spesso accade. Così, nel corso della puntata di oggi, secondo le anticipazioni, accadrà di tutto: Ranieri si lascerà finalmente andare passando all'attesissimo attacco. Sembra che sia una vera frecciata indirizzata a Sophie (tutto accade mentre c'è una fibrillazione sul trono con Denise Giulia Mingiano e Federica Aversano che decidono di non ritornare nel programma).L'annuncio arriva, poi, anche da parte di Maria De Filippi che ha consigliato a Matteo di riflettere. Il motivo? Vorrebbe seguire Denise dietro le quinte, nel momento in scappa via, ma non lo fa. La conduttrice di UeD cerca in ogni modo di far ragionare Matteo Ranieri consigliandogli di pensare di più a se stesso, dopo le delusioni ricevute da Denise l’aveva che chiacchiera e ride con Armando (suo rivale).

“Non ho bloccato nessuno”. Clamorosa Maria De Filippi, la figuraccia della corteggiatrice

"Secondo lei la redazione ha architettato tutto, perché aveva mandato a quel paese Armando. Noi quel passaggio non l’abbiamo. Noi non abbiamo alcun interesse. Io ho fatto cercare l’audio, ma non l’hanno trovato. Nella sua convinzione sono io che blocco questo amore. Mi dispiace se ti ho bloccato, ma ti ho solo fatto riflettere. Non ce l’ho con Denise”, dice Matteo. Insomma, le tensioni non mancano: si tratta di una puntata molto animata. Forse troppo dove Ranieri lancia frecciate a Sophie dicendo: “Io una persona che quando litiga e poi non vuol chiarire e fa le battute sui social ce l’ho già avuta e non la voglio”. Cala il gelo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.