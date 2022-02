Uomini e Donne, la denuncia di Giulia Latini: "Derisa da Soleil Sorge, chi è davvero quella ragazza"

18 febbraio 2022 a

a

a

"Soleil l’avevo capita molto bene: secondo me è una provocatrice, cercava mie reazioni per le quali poi mi sentivo derisa": Giulia Latini ha parlato della sua ex "rivale" a Uomini e donne. Sia lei che la Sorge infatti corteggiavano Luca Onestini, che alla fine scelse l'attuale gieffina. Anche se poi tra i due non è finita affatto bene. Intervistata dal Magazine di Uomini e donne, la Latini ha spiegato che Soleil "in quel periodo si è scontrata con tante corteggiatrici nello studio, io invece cercavo di evitare il confronto, non per debolezza o insicurezza ma perché avevo capito la dinamica”.

"Più va avanti, più sbaglia": colpo al cuore di Gemma Galgani, l'ex che la prende a "pesci in faccia"

L'ex corteggiatrice, comunque, in qualche modo "difende" il modo di fare di Soleil: "E' rimasta provocatrice, ma fa bene a comportarsi come fa perché in un modo o nell’altro riesce sempre ad attirare l’attenzione su di sé. È uno show, lei fa benissimo a giocarsi le sue carte, che piacciano o meno”. Nell'intervista, poi, la Latini non ha parlato solo della Sorge, ma anche di altri tonisti e corteggiatori che si sono succeduti nel corso degli anni.

Luca Onestini di Uomini e Donne massacrato dai tifosi del Psg: come lo hanno ridotto, foto-choc | Guarda

Giulia, in particolare, ha detto di essere rimasta particolarmente colpita da Andrea Nicole: "E' una tronista che ho apprezzato davvero tanto, perché ho trovato il suo percorso molto bello e molto significativo”.

Federica a un passo dal collasso dietro le quinte, attimi di panico da Maria De Filippi: filtrano strane voci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.