Verissimo, Silvia Toffanin in crisi: "Sono la vittima". Alta tensione con Teo Mammucari, cose mai viste

Con Teo Mammucari difficilmente ci si annoia. L’esuberante conduttore televisivo è stato ospite nel salotto di Verissimo, dove Silvia Toffanin non ha avuto vita facile nel gestire l’intervista. Anzi, a un certo punto la padrona di casa è rimasta spiazzata dal collega, che ha scherzato dichiarando di credere che lei non sia capace di amare.

Un po’ in imbarazzo, la Toffanin ha replicato così: “Cioè io sono vittima oggi eh! Davvero, io sono vittima”. Subito è arrivata la replica di Mammucari, che è stato al gioco: “Tu vittima? Mi hai chiamato Teodoro, mi hai detto qualsiasi cosa”. La Toffanin gli ha fatto notare che quello è il suo vero nome, ma il conduttore ha ribattuto di non chiamarsi più così: "Ho cambiato nome, ho dovuto cambiarlo. Hai toccato un tasto dolente, ho dovuto farlo. Chiedimi però scusa almeno per questo”.

“Scusa? Ma di cosa? Di niente”, ha replicato ancora la Toffanin, che si è lasciata andare a una risata. Poi i due hanno parlato del ritorno di Mammucari alla conduzione de Le Iene, dove attualmente è affiancato da Belen Rodriguez: “Quella è la mia famiglia. Sono arrivato da loro oltre 20 anni fa come inviato, poi ho fatto il conduttore, poi sono andato via. Rientrare è stato bellissimo perché mi hanno accolto tutti bene. Loro lì mi amano”.

