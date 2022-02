Non è l'Arena, lo scoop di Massimo Giletti: green pass e interessi economici... una bomba, ora si capisce tutto

19 febbraio 2022 a

Si scaldano i motori di Non è l'Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti e da qualche tempo tornata alla domenica sera su La7 (la prima parte della stagione era in programmazione il mercoledì sera). E così, alla vigilia della puntata di domenica 20 febbraio, ecco filtrare le anticipazioni sulla scaletta e i contenuti del programma.

Giletti sceglie di aprire con Mani Pulite, in occasione del trentennale dell'inchiesta: il racconto di una stagione drammatica che ha segnato il collasso e la fine della cosiddetta Prima Repubblica. Tra gli ospiti, Gherardo Colombo, Claudio Martelli, Peter Gomez e Bobo Craxi.

Dunque Non è l'Arena torna a Castrolibero, per seguire quali novità ha portato la protesta di un gruppo di ragazzi che da due settimane occupa un istituto scolastico. Gli ospiti del segmento saranno Nicola Morra, Stefania Andreoli, Eva Del Canto e Mario Rusconi.

Ma la parte che si annuncia come la più appassionante del programma è quella in cui si tornerà a parlare di green pass e del movimento che contesta il certificato verde, tornato a farsi sentire nella settimana in cui è entrato in vigore l'obbligo di vaccinazione per gli over-50 sul posto di lavoro. Giletti approfondirà il tema con una serie di servizi mirati a farci comprendere chi c'è dietro al movimento e, soprattutto, quali sono gli interessi economici in ballo. Se ne parlerà con Pasquale Bacco, Paolo Mezzana, Luca Telese, Nunzia Schirilò, Mariano Amici e Andrea Stramezzi. Appuntamento, insomma, con Non è l'Arena.

