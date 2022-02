Striscia la Notizia, agguato a Silvia Toffanin nel giorno del debutto: il colpo basso di Ezio Greggio. E ora?

21 febbraio 2022 a

Debutto per Silvia Toffanin dietro il bancone di Striscia la Notizia. La conduttrice di Verissimo approderà per la prima volta al tg satirico di Canale 5, dove rimarrà per sei sere di fila (dal 21 al 26 febbraio. Ad accoglierla il co-conduttore: Ezio Greggio. Proprio lui ha deciso di consegnare alla compagna di Pier Silvio Berlusconi un Tapiro speciale. "È il mio primo Tapiro, sono molto orgogliosa", ha subito commentato la Toffanin.

"Sarai un portento, con Ezio sarete una coppia straordinaria", interviene anche Enzo Iacchetti, mentre Michelle Hunziker le ha fatto nuovi complimenti: "Sei nata per fare Striscia, era anni che speravo lo facessi, anzi speravo con me, ma sei in buone mani". La coppia Greggio-Toffanin resterà al timone per l'intera settimana, per poi passare il testimone – lunedì 28 febbraio – a Francesca Manzini e Gerry Scotti.

Una veste insolita quella della Toffanin, mai stata prima d'ora alla conduzione del programma di Antonio Ricci. "Penso che chi abitualmente vede Striscia La Notizia possa restare piacevolmente sorpreso da una variazione di breve periodo come questa", ne è certo un altro volto di Mediaset, Maurizio Costanzo. Complice Greggio. "La perfetta conoscenza del programma e la simpatia innata di Ezio Greggio renderanno facile il lavoro a Silvia Toffanin", è stato il pensiero del marito di Maria De Filippi.

