Domenica In, "c'è l'accordo sul marito": le clamorose voci in Rai su Mara Venier

Mara Venier ha deciso di continuare a condurre Domenica In. Da anni parla di un ritiro per dedicarsi di più al marito Nicola Carraro. ma che anche questa volta non sia così. La conferma arriva proprio da Nicola Carraro, sposato con la conduttrice Rai dal 2006. che ha postato su Instagram una pagina della rubrica televisiva che Maurizio Costanzo cura sul settimanale Nuovo. Il giornalista ha pubblicato lo sfogo di un telespettatore, triste per il presunto abbandono della Venier.

Da qui è partito l’appello di Maurizio Costanzo al marito di Mara Venier: “Chiediamo a Nicola Carraro di pazientare ancora un po’: l’Italia intera e la Rai vogliono che resti”. La replica di Carraro è arrivata via Instagram: “E se lo chiede l’Italia intera che Domenica in sia”. La trasmissione, tra l'altro, è rinata solo dopo il ritorno della presentatrice, dopo alcune edizioni deludenti sotto il punto di vista degli ascolti televisivi.

Domenica 20 febbraio Domenica In ha totalizzato 2.941.000 (18.30% di share) nella prima parte mentre la seconda ha appassionato 2.514.000 con il 18.10%. L’ultima puntata di stagione della trasmissione andrà in onda il prossimo 5 giugno. Mara Venier riprenderà poi le redini di Domenica In a settembre. E al momento non risultano nuovi format televisivi per la Venier.

