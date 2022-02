Belve, botta e risposta tra Francesca Fagnani e Morgan: "Hai avuto rapporti omosessuali?", cala il gelo

26 febbraio 2022 a

a

a

Botta e risposta a Belve, il programma di Rai2. Ospite di Francesca Fagnani nella puntata di venerdì 25 febbraio, Morgan. Il cantante, all'anagrafe Marco Castoldi, ha mostrato di non apprezzare alcune domande. In particolare quelle sul suo rapporto con le sostanze stupefacenti, di cui nel passato non ha nascosto di fare uso. "Come fa un uomo libero come me ad avere delle dipendenze?" ha chiesto la conduttrice per poi rincarare la dose: "Lei dichiarò in una intervista di fumare cocaina, di usare crack, come antidepressivo".

"A casa, dopo il lavoro...". Francesca Fagnani lo confessa: la privatissima rivelazione su Enrico Mentana

Ma l'artista è sbottato: "No, io facevo tutto un altro discorso, teorico. Il titolo poi venne girato, non ho mai parlato di me. Quelli sono affari miei. Giudicate quello che so fare io in quanto artista, lasciate stare quello che faccio quando sono a casa. Io sono stato: rimosso da X Factor, tolto da Sanremo e da quel momento è iniziato un processo di indebitamento e di non pagamento delle mie performance, il discorso sulla droga non mi interessa".

"Perché ho detto no a Elettra Lamborghini": Francesca Fagnani smonta l'ereditiera, "voleva ritoccare l'intervista..."

"Non le interessa perché non ne vuole parlare? - ha continuato la Fagnani -. Questo è un ritratto personale: io sono libera di farle le domande e lei può scegliere a cosa rispondere". Ma anche su un altro argomento Morgan ha tirato dritto. La conduttrice ha domandato al suo interlocutore se avesse mai avuto esperienze omosessuali. "Se sono mai stato con un uomo? In che senso? Dove? Al cinema? Cosa vuol dire esperienze omosessuali?", ha replicato tentando di cambiare discorso salvo poi ammettere: "Non lo posso dire".

"Capricci, non sei una bambina": Rita Dalla Chiesa demolisce Elettra Lamborghini, parole grosse

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.