Che tempo che fa, Anne Applebaum: "Qualcuno al Cremlino". Chi può fermare Putin e salvare il mondo

Chi può fermare Vladimir Putin e salvare il mondo dall'incubo nucleare? Secondo Anne Applebaum, giornalista americana premio Pulitzer nel 2004 con Gulag e grande esperta di cose russe, le speranze sono riposte in due eventi: "Una resistenza forte da parte dell'Ucraina potrebbe funzionare", ma "dobbiamo sperare che ci sia qualcuno all'interno del Cremlino capace di deporre Putin. È difficile capirlo adesso".

Intervistata da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3, la Applebaum non si è mostrata particolarmente ottimista: "Putin ha detto che l'Ucraina non ha diritto di esistere. Il suo linguaggio è terribile se pensiamo alla storia europea. Ha detto di eradicare l'Ucraina dalla mappa del mondo. Questi non sono obiettivi che possono essere raggiunti". Ma nel frattempo il tema, così come l'annunciata allerta nucleare, è stata posta già sul tavolo dei difficilissimi negoziati che inizieranno oggi in Bielorussia.

C'è un'altra grave incognita: la "lucidità mentale" del presidente russo. Claudio Pagliara, inviato Rai da New York, conferma: "La stampa americana cerca di capire cosa ci sia davvero nella mente di Putin. Alcune delle sue mosse non sembrano completamente rispondere ad un disegno razionale". Sconcertato anche Nello Scavo, inviato di Avvenire direttamente a Kiev, sotto le bombe: "Gli ucraini ci stanno insegnando che si può resistere non per un'idea astratta ma semplicemente perché si vuole difendere un'idea di libertà e comunità che si è conquistata con molta fatica. Ai bombardamenti bisogna aggiungere sono le sparatorie in strada, ci sono gruppi di sabotatori russi. Le giornate trascorse - sottolinea drammaticamente - sono state davvero un inferno. Non mi è mai capitato di documentare, essere testimone di un conflitto di questa portata".

Resta una certezza, come ribadito da Giammarco Sicuro, inviato Rai a Mosca: il popolo russo considera quello ucraino un "popolo fratello" e non comprende le ragioni di questa guerra. "Ci sono stati tantissimi arresti, 2.700 soltanto oggi. Hanno anche arrestato anche una veterana di guerra dell'assalto a Leningrado della seconda guerra mondiale. È stata una giornata davvero complicata".

